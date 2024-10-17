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Irak Hükümeti Savaşa Girmemek İçin Milisleri İkna Etmeye Çalışıyor

Irak Başbakanı Danışmanı, milis grupların savaşa sürüklenmemesi için diplomatik çözüm çabalarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:31
Irak Hükümeti Savaşa Girmemek İçin Milisleri İkna Etmeye Çalışıyor

Irak Hükümeti Diplomatik Çözüme Yöneliyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad, hükümetin İran yanlısı milis grupları, İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında süregelen savaşın bir parçası olmaktan çıkarma çabalarını sürdüğünü belirtti. Ciyad, bu süreçte hükümetin siyasi ve diplomatik çözüm için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Savaşın Yayılmasından Endişe

Ciyad, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Irak hükümetinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması ve ateşkes talebinde bulunduğunu ifade etti. “İsrail, Gazze'yi zayıflatınca savaşı Lübnan'a taşıdı.” ifadesini kullanan Ciyad, Irak'ın, savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarını sürdürdüğünü belirtti.

İran ve Savaş Tuzağı

Ciyad, İsrail'in İran'ı savaşın içine çekme çabasına yenilik getirerek, İran'ın savaşa girmeyeceği mesajını ilettiğini belirtti. Ayrıca, Iraklı milislerin durumları kavradığını ve saldırıların sınırlı kaldığını ifade etti.

Lübnanlı Göçmenler ve Irak'taki Durum

Siyasi danışman, Irak'ta 10 bine yakın Lübnanlı göçmen bulunduğunu söyleyerek, bu durumun geçici olduğunu ve Lübnan'daki çatışmaların sona ermesiyle birlikte geri dönüşlerin yaşanabileceğini öngördüğünü ifade etti.

Türkiye ile İlişkilerin Önemi

Ciyad, Türkiye ile ilişkilerin önemine vurgu yaparak, her alanda anlaşmak istediklerini belirtti. “Türkiye ile ticari ilişkilerimiz yıllık 20 milyar dolara varıyor. Kalkınma Yolu Projesi, iki ülke için büyük bir fırsat sunuyor,” dedi.

Toplumsal ve ekonomik güvenlik açısından PKK sorununa da değinen Ciyad, bölgesel güvenlik konferansları düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak...

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak hükümetinin ülkedeki İran yanlısı Şii milis yapıları ikna ederek İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında yaşanan savaşın parçası olmak istemediğini, siyasi ve diplomatik çözümden yana olduğunu belirtti. Ciyad, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları konusunda Irak hükümetinin tutumunu ve Şii milis güçleri kontrol altına alma çabalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak...

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak hükümetinin ülkedeki İran yanlısı Şii milis yapıları ikna ederek İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında yaşanan savaşın parçası olmak istemediğini, siyasi ve diplomatik çözümden yana olduğunu belirtti. Ciyad, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları konusunda Irak hükümetinin tutumunu ve Şii milis güçleri kontrol altına alma çabalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak...

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak hükümetinin ülkedeki İran yanlısı Şii milis yapıları ikna ederek İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında yaşanan savaşın parçası olmak istemediğini, siyasi ve diplomatik çözümden yana olduğunu belirtti. Ciyad, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları konusunda Irak hükümetinin tutumunu ve Şii milis güçleri kontrol altına alma çabalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak...

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak hükümetinin ülkedeki İran yanlısı Şii milis yapıları ikna ederek İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında yaşanan savaşın parçası olmak istemediğini, siyasi ve diplomatik çözümden yana olduğunu belirtti. Ciyad, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları konusunda Irak hükümetinin tutumunu ve Şii milis güçleri kontrol altına alma çabalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak...

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak hükümetinin ülkedeki İran yanlısı Şii milis yapıları ikna ederek İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında yaşanan savaşın parçası olmak istemediğini, siyasi ve diplomatik çözümden yana olduğunu belirtti. Ciyad, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları konusunda Irak hükümetinin tutumunu ve Şii milis güçleri kontrol altına alma çabalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak...

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak hükümetinin ülkedeki İran yanlısı Şii milis yapıları ikna ederek İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında yaşanan savaşın parçası olmak istemediğini, siyasi ve diplomatik çözümden yana olduğunu belirtti. Ciyad, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları konusunda Irak hükümetinin tutumunu ve Şii milis güçleri kontrol altına alma çabalarını AA muhabirine değerlendirdi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak...

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Siyasi Danışmanı Sebhan Molla Ciyad (fotoğrafta), Irak hükümetinin ülkedeki İran yanlısı Şii milis yapıları ikna ederek İsrail ve Lübnan Hizbullah'ı arasında yaşanan savaşın parçası olmak istemediğini, siyasi ve diplomatik çözümden yana olduğunu belirtti. Ciyad, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları konusunda Irak hükümetinin tutumunu ve Şii milis güçleri kontrol altına alma çabalarını AA muhabirine değerlendirdi.

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