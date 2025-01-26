Irak'ın Kuzeyinde 13 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

13 PKK'lı Terörist Irak'ın Kuzeyinde Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek." ifadeleri yer aldı.

Bu operasyonlar, Türkiye'nin güvenliğini sağlamak ve terörle mücadelesini sürdürmek açısından büyük bir önem taşımaktadır.