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Irak'ın Kuzeyinde 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonunda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:28
Irak'ın Kuzeyinde 4 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Terörle Mücadelede Kararlılık

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyon Detayları

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz" mesajıyla bu önemli gelişme aktarıldı. Başka bir ifadeyle, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu operasyon sırasında tespit edilen 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Bu başarı, Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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