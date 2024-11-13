Irak'ın Kuzeyinde 5 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Hava Harekatında 5 PKK'lı Terörist Vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde, özellikle Asos bölgesinde, düzenlenen hava harekatı sonucunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Irak'ın kuzeyindeki terör faaliyetlerini hedef alan operasyonlarına kararlılıkla devam ettiği vurgulandı. Açıklamada, "Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Bu gelişme, bölgede güvenliği sağlama ve terörle mücadele çabalarının sürdüğünü gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.