Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında tespit edilen 10 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede kararlılıkla hareket ederek teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 10 PKK'lı terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı teröristi gerçekleştirilen hava harekatıyla etkisiz hale getirdi. Bakanlık açıklamasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin çelikten pençeleri ile terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği" vurgulandı.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 10 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadeledeki kararlılığı ve etkili operasyonlarıyla ülkenin güvenliğini sağlamaya devam ettiği belirtildi.

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