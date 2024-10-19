Irak'ın Kuzeyinde PKK'ya Darbe

Irak'ın Kuzeyindeki Terörle Mücadele

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Metina bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda toplam 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü bildirdi.

Operasyon Detayları

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hakurk bölgesinde 10, Metina bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği belirtildi.“Terörü kaynağında yok etmek için kararlıyız!”

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edecektir," ifadeleri yer aldı.