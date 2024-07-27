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Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 25 Terör Hedefi İmha Edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki bölgelerde terörist hedeflere yönelik başarılı bir hava operasyonu gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 00:34
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 00:34
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı: 25 Terör Hedefi İmha Edildi

Hava Harekatı ile Terör Hedeflerine Darbe

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekatında önemli başarılar elde edildiğini duyurdu.

25 Terör Hedefi İmha Edildi

Yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen operasyonda, sorumluluk düzeyinde teröristlerin bulunduğu 25 hedef etkisiz hale getirildi. Bu operasyon, bölgedeki terör unsurlarının etkilerini azaltmayı hedefliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, hava harekatlarının terörle mücadele operasyonları çerçevesinde sürdürüleceğini belirtirken, sivillerin korunmasına özen gösterileceği ifade edildi.

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