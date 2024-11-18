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Irak İskan ve İmar Bakanı'ndan Türk Şirketlerine Yatırım Çağrısı

Irak İmar Bakanı Bengin Rekani, Türk şirketlerini yeniden imar projelerine yatırım yapmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 18:27
Irak İskan ve İmar Bakanı'ndan Türk Şirketlerine Yatırım Çağrısı

Türk Şirketlerine Yatırım Çağrısı

Irak İmar, İskan ve Belediyeler Bakanı Bengin Rekani, ülkedeki yeniden imar ve altyapı çalışmaları çerçevesinde Türk şirketlerine projelere katılmaları ve yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Bağdat'taki Toplantıda Önemli Mesajlar

Rekani, Bağdat'ta düzenlenen ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Türk heyetinin katılım gösterdiği "Irak İşveren İdareleri ile Yuvarlak Masa Toplantısı" sırasında önemli ifadelerde bulundu. Türk heyetini Bağdat'ta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Rekani, Türk şirketlerinin 2005 yılından bu yana Irak'ta gerçekleştirilen projelerin getirdiği deneyimlerden övgüyle bahsetti.

Yatırım Fırsatları ve İlişkilerin Güçlenmesi

Irak'ın yeniden imar ve altyapı çalışmalarına olan ihtiyacını vurgulayan Rekani, Türk şirketlerinin bu fırsatlardan yararlanarak yatırım yapmalarının önemine dikkat çekti. Ayrıca, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinin, istikrar ve güvenliği sağlayacak siyasi ve sosyal bağların güçlendirilmesi için kritik olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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