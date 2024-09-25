Irak, Lübnanlılar için Vize İşlemlerini Kolaylaştırıyor

Irak, Lübnanlıların Vize İşlemlerini Kolaylaştırıyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Lübnan’a düzenlediği saldırılardan etkilenmiş olan Lübnan vatandaşlarına yönelik vize ve oturum işlemlerinin kolaylaştırılması talimatı verdi.

Açıklama ve Talimatlar

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden gelen bilgilere göre, Sudani, Lübnan halkının ciddi zorluklarla karşılaştığını belirterek, Irak'a gelmeyi düşünen Lübnanlılar için vize işlemlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Lübnan vatandaşlarına, mevcut 30 günlük vize süreleri dolduğunda yurt dışına çıkmadan Irak'ta kalma hakları yeniden uzatılacak. Ayrıca, Irak sınır kapılarından giriş yapan Lübnanlılara ücretsiz vize uygulaması başlatılacak.

Saldırılara Yanıt

İsrail’in düzenlediği hava saldırılarında Lübnan'da yaşanan kayıplar oldukça ciddi. 23 Eylül itibarıyla gerçekleştirilen hava saldırılarında, Lübnan Sağlık Bakanlığı, 50’si çocuk, 95’i kadın olmak üzere toplam 558 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1835 kişinin de yaralandığını rapor etti. Bu durumda, birçok insanın başkent Beyrut ve kuzey bölgelerine göç etmeye başladığı gözlemleniyor.

Irak hükümetinin bu yeni düzenlemesi, Lübnanlıların zor zamanlarında yanlarında olma amacını taşıyor ve uluslararası dayanışmanın önemli bir örneğini sergiliyor.