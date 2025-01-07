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Irak'ta Birleşik Sünni Liderlik Koalisyonu Kuruldu

Irak'ta Sünni parti liderleri, Birleşik Sünni Liderlik Koalisyonu'nu kurarak hukuki ve siyasi hakların peşine düştü.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:42
Irak'ta Birleşik Sünni Liderlik Koalisyonu Kuruldu

Irak'ta Yeni Sünni Koalisyon Oluştu

Irak'ta bazı Sünni parti liderleri ve siyasetçilerin bir araya gelmesiyle "Birleşik Sünni Liderlik Koalisyonu" kuruldu. Koalisyonun duyurusu, Iraklı Sünni siyasetçi Hamis Hançer'in liderlik ettiği Egemenlik İttifakı Basın Ofisi tarafından yapıldı.

Koalisyonun Oluşum Süreci

Bağdat'taki kapalı bir toplantıda, Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani, Hamis Hançer, Azim Koalisyonu lideri Musenna es-Samarrayi, Cemahir Bloku Başkanı Ahmed el-Cuburi ve Mübadere Bloku Başkanı Ziyad ec-Cenabi bir araya gelerek koalisyonun kurulması ve duyurulması konusunda ittifak sağladılar.

Siyasi Programın Detayları Bekleniyor

Bu koalisyonun, Irak genelinde ve özellikle kuzey ile batı vilayetlerinde hukuki ve siyasi hakların kazanılması amacıyla bir siyasi program geliştireceği ve bu programın detaylarının daha sonra açıklanacağı belirtildi.

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