Irak'ta Huzur ve Yatırım Hamleleri Başladı

Irak'ın Kuzeyinde Terör Arındırılıyor

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya karşı yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucunda, Irak'ın kuzeyindeki bölgelerde huzur ortamı sağlandı ve bu durum yatırım hamlelerine kapı araladı.

Şeladize Nahiyesi'nde Huzur

Amedi ilçesine bağlı Şeladize nahiyesinde, terör örgütünün etkisiz hale getirilmesiyle birlikte bölge halkı için önemli kalkınma projeleri gündeme geliyor. Şeladize Nahiye Müdürü Rizgar Ubeyd, "Şu an huzur var ve çalışmalar yürütülüyor. Huzur oldukça projeler de olacak" ifadesini kullandı.

Proje ve İstihdam Fırsatları

Ubeyd, Şeladize sahil projesinin ilerlediğini ve yüzlerce gence iş imkanı sunulacağını belirtti. Ayrıca, bu projenin bölgedeki turizmi canlandıracak ve Şeladize’nin önemli bir tatil adresi olacağını vurguladı.

Turist Akını

Bölge sakinlerinden Nevzad İbrahim, terör örgütü PKK’nın temizlenmesinin ardından "Bölgemizde huzur iklimi hakim. Bu sayede hükümet kalkınma hamleleri başlatmış durumda" diye konuştu. Diğer bir sakin, Fehd Şükrü ise turizm açısından gelişmelerin yaşandığını ifade ederek, "Daha önce insanlar PKK'nın varlığı nedeniyle bölgemize gelmiyordu. Fakat şimdi bölgemiz daha iyi durumda ve turistler geliyor" dedi.

IKBY Yönetimi'nin Açıklamaları

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, PKK'nın bölgede yarattığı istikrarsızlık üzerinde durarak, "PKK, halkımızın köylerine ve tarlasına gitmesine izin vermiyor" ifadelerini kullandı. Duhok Valisi Ali Tatar da, PKK'nın bölgenin kalkınmasını engellediğine dikkat çekti.

Sonuç olarak, Irak'ın kuzeyindeki huzur ortamı ve kalkınma projeleri, yerel halk için umut verici gelişmeler sunuyor.

Türkiye’nin terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonları sonrası Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere huzur iklimi hakim olurken, bölge halkı için kalkınmaya hizmet edecek yatırımlar da gelmeye başladı. Duhok'a bağlı Amedi ilçesinin Şeladize nahiyesinde, terör örgütünden arındırılan bölgelere huzur iklimi hakim olmaya başlarken ve bölgede turizmi canlandıracak yatırım hamleleri de yapılıyor.

Türkiye’nin terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonları sonrası Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelere huzur iklimi hakim olurken, bölge halkı için kalkınmaya hizmet edecek yatırımlar da gelmeye başladı. Duhok'a bağlı Amedi ilçesinin Şeladize nahiyesinde, terör örgütünden arındırılan bölgelere huzur iklimi hakim olmaya başlarken ve bölgede turizmi canlandıracak yatırım hamleleri de yapılıyor.