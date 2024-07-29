Irak'ta PKK'nın Göçmen Dönüşlerine Engel Olması

PKK, Irak'taki Göçmenlerin Dönüşüne Engel Oluyor

Irak'ta terör örgütü PKK, özellikle Musul'un Sincar bölgesinde varlığını sürdürmesi nedeniyle göçmen ailelerin evlerine dönüşünü engellemekte. Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı'nın verilerine göre, iç göçmen statüsünde 120 ile 150 bin aile, Sincar'daki çadır kamplarında yaşamaya devam ediyor.

Ali Abbas: 600 Bin Aile Evine Döndü

Irak Göç ve Göçmenler Bakanlığı Sözcüsü Ali Abbas, 2014 yılında yaşanan DEAŞ saldırıları sonucunda yaklaşık 900 bin ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığını açıkladı. Bu ailelerin %66'sının (600 bin) daha sonrasında geri döndüğünü ancak şu an için iç göçmen olarak kalan 120-150 bin ailenin durumunun hala kritik olduğunu söyledi.

Abbas, "Şu anda sadece 175 çadır kampımız vardı. Bunlardan 153'ü kapatıldı ve geriye kalan 22 çadır kampının 16'sı Duhok'ta, 6'sı ise Erbil'de yer alıyor. Kamplardaki ailelerin sayısı yaklaşık 27 bin ve bunların 22 bini Sincar'dan." dedi.

Sincar Anlaşması'na Dikkat Çekildi

Irak Meclisi Göç ve Göçmenler Komisyonu Üyesi Şerif Süleyman, Sincar Anlaşması'nın uygulanmamış olmasının göçmenlerin evlerine dönememesine neden olduğunu belirtti. "Sığınmacıların evlerine dönebilmesi için şartların iyileştirilmesi gerekir. Hükümetin bu konuda üzerine düşeni yapması şart." dedi.

2020 yılında imzalanan Sincar Anlaşması, PKK'nın bu bölgeden çıkarılmasını öngörüyor. Ancak mevcut gerilimler ve güvenlik sorunları, göçmenlerin güvenli bir şekilde geri dönmelerini engellemektedir.

Sonuç

Irak'taki göçmen krizinin çözümü ancak Sincar Anlaşması'nın gereği gibi uygulanması ile mümkün görünüyor. Yabancı silahlı güçlerin (PKK) varlığı, bu ailelerin evlerine dönüşlerini engellemektedir.