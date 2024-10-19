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Irak'ta Şii Milis Destekçisi Grup, Suudi Televizyon Kanalına Saldırdı

Bağdat'ta Şii milis destekçisi bir grup, Suudi MBC kanalını basarak protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 06:51
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 06:51
Irak'ta Şii Milis Destekçisi Grup, Suudi Televizyon Kanalına Saldırdı

Irak'ta Provokatif Saldırı

Bağdat'ta, Şii milis yapılarından destek alan bir grup, Suudi Arabistan'a ait MBC televizyon kanalının binasına baskın düzenledi. Bu olay, Şii milisleri hedef alan bir yayını protesto amacıyla gerçekleştirildi.

Saldırının Detayları

Baskın esnasında grup, yanlarında getirdikleri malzemelerle binanın iç kısmına zarar verirken, dış kapısını da ateşe verdi. Olay, yerel medyada geniş yankı uyandırdı.

Milletvekili Açıklama Yaptı

Şii milislere yakın olan milletvekili Mustafa Sened, bu saldırının yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguladı. Sened, kanalın yakılmasıyla işin bitmeyeceğini ve Irak'ta MBC'nin yayın ruhsatının iptali için resmi şikayette bulunacağını ifade etti.

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