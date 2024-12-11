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BBP Genel Başkanı Destici, Kırşehir'de Sığınmacıların Dönüşü İçin Umut Verdi

BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye'nin desteğiyle Suriye’de güvenli bölgeler oluşturulduğunu ve sığınmacıların dönmeye başladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:51
BBP Genel Başkanı Destici, Kırşehir'de Sığınmacıların Dönüşü İçin Umut Verdi

BBP Genel Başkanı Destici'nin Kırşehir Ziyareti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırşehir'de yaptığı açıklamada, "İnşallah Türkiye'nin de desteğiyle Suriye'de güvenli bölgeler oluşturuluyor. Sığınmacılar da dönmeye başladılar." şeklinde konuştu.

Destici, Mucur ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde, BBP Kırşehir İl Başkanı Ali Boyacı, Mucur Belediye Başkanı Ali Şahin, Özbağ Belediye Başkanı İsmail Çanakçı ve diğer partililerle bir araya geldi.

Belediye Başkanlarının Çalışmaları

Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Destici, Kırşehir'deki il ve ilçe teşkilatlarının uyumlu bir çalışma içinde olduğunu belirtti. Alt ve üstyapıyla ilgili sorunları gidermek için çaba gösterdiklerini, sosyal belediyecilik kapsamında önemli hizmetler sunduklarını vurguladı.

Suriyelilerin Güvenli Dönüşü

Destici, Baas rejiminin düşmesinin ardından Suriyelilerin güvenli bir şekilde ülkelerine döneceklerine dair umutlu konuştu. Şu an için gerekli ortamın oluştuğunu ifade ederek, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin en kısa zamanda vatanlarına döneceğini aktardı.

"Dönüşlerin hızlanması için birtakım tedbirler ve kolaylıklar sağlamak gerekiyor. Sınırdan çıkmaya gelen herkesi kesin olarak geri göndermeliyiz, ama güvenli bölgelere," diyen Destici, Türkiye olarak tüm insanlara aynı gözle baktıklarını, mazlumların yanında olduklarını dile getirdi.

Gelecek Umut Veriyor

Destici, önümüzdeki günlerde Suriye'de kalıcı barışın sağlanması ile birlikte milyonlarca sığınmacının ülkesine döneceğine inandığını belirterek, devlet ve hükümetin gerekli hazırlıkları yaptığını kaydetti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mucur ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mucur ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde, partilileriyle bir araya geldi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mucur ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mucur ilçesi yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde, partilileriyle bir araya geldi.

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