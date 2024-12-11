Papa Franciscus'tan Suriye'de Barış ve İstikrar Mesajı

Papa Franciscus'tan Suriye'nin İstikrarı İçin Çağrı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Suriye'deki yeni çatışmalar ve bölünmeler olmadan ülkenin istikrarını sağlayacak sorumlu bir siyasi çözüme ulaşılmasını temenni etti.

Vatikan'daki geleneksel genel kabul oturumunda çarpıcı açıklamalarda bulunan Papa, "Tarihinin bu hassas anında Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyorum," dedi.

Barış İçin Dua Ediyorum

Papa, açıklamalarına şöyle devam etti: "Yeni çatışmalar ve bölünmeler olmadan, ülkenin istikrarını ve birliğini sorumlu bir şekilde teşvik edecek siyasi çözüme ulaşılmasını temenni ediyorum. Suriye halkının topraklarında barış ve güvenlik içinde yaşayabilmesi için dua ediyorum. Farklı dinler, yıllardır savaşla sarsılmış bu ulusun iyiliği için dostluk ve karşılıklı saygı içinde birlikte yürüyebilsin."

Suriye'deki Son Gelişmeler

27 Kasım tarihinde Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esad güçleri arasında çatışmaların yoğunlaştığı bildirildi. 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde grup üstünlükleri yaşandı. 7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan gruplar, halk kitlelerinden destek alarak rejimin kontrolünü kaybetmesine neden oldu.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Esad'ın başkenti terk ettiği öğrenildi. Ayrıca, Suriye Milli Ordusu, Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtarmayı başardı. Bu operasyonda Münbiç ilçesinin de temizlenmesiyle birlikte, Fırat Nehri'nin batısındaki terör yuvalarının tasfiyesi hedefleniyor.