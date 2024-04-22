Irak’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a resmi törenle karşılama

13 yıllık aradan sonra, Irak’a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat’ta törenlerle karşılandı. Erdoğan, ilk olarak Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ile görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre bu görüşmedeki gündem başlıkları arasında, Türkiye ve Irak ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye saldırıları, ticaret bölgesel ve küresel konular yer aldı. Gündemde yer alan bir diğer önemli konu ise terörle mücadele oldu.

Teröre karşı ortak mücadele





Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin Irak’tan beklentilerini dile getirdi. Terör konusunda Irak’tan destek beklediğini ifade eden Erdoğan, bölgenin teröristlerden temizlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Teröristlerle yürütülecek ortak mücadele için bölgede, Türkiye ve Irak’ın ortak bir harekat merkezi kurması öngörülüyor. Görüşmelerde Erdoğan’ın bu konuyu da ele alması bekleniyor.

Diğer yandan Erdoğan, Gazze için Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi ve İsrail’e karşı birlik içinde hareket etmesi gerektiği konusunda da görüşlerini Irak Cumhurbaşkanı’na iletti.