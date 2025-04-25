DOLAR
38,41 -0,17%
EURO
43,74 -0,05%
ALTIN
4.135,87 -0,5%
BITCOIN
3.580.062,39 0,35%

Irak Türkmen Cephesi 30. Yıl Dönümünü Erbil'de Kutladı

Irak Türkmen Cephesi'nin 30. kuruluş yıl dönümü, Erbil'de düzenlenen etkinlikte coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 00:07
Irak Türkmen Cephesi 30. Yıl Dönümünü Erbil'de Kutladı

Irak Türkmen Cephesi 30. Yıl Dönümünü Erbil'de Kutladı

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü, Irak'ın Erbil kentinde büyük bir etkinlikle kutlandı. ETkinlik, ITC Erbil Ofisi'nde gerçekleştirildi ve birçok önemli isim katıldı.

Etkinliğe; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, siyasi partilerin temsilcileri ile Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Bağışlama ve Destek Vurgusu

Bakan Maruf, etkinlikte yaptığı konuşmada, ITC'nin 24 Nisan 1995'te Erbil'de kurulduğunu hatırlattı. Maruf, ITC'nin bu süreç zarfında Irak Türkmenlerinin hak ve hukuklarına aktif destek verdiğini ve bu durumu sahiplenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Maruf, 30 yıllık süre içerisinde ITC'nin siyasi ve uluslararası arenada Irak Türkmenlerine önemli katkılarda bulunduğunu, diplomasi ve hukuk alanlarında da önemli adımlar attığını ifade etti. Ayrıca, örgütün bölgede barış yanlısı olduğunu ve diyalog ile Türkmen haklarını talep etmeye devam ettiğini vurguladı.

Son olarak, Aydın Maruf, ITC'nin 30. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Irak Türkmenleri, Türk dünyası ve bölgedeki tüm vatandaşları kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Erbil kentinde etkinlik...

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Erbil kentinde etkinlik düzenlendi. ITC Erbil Ofisinde düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf (sağ 3), Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu ve siyasi partilerin temsilcileri ile Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Erbil kentinde etkinlik...

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Erbil kentinde etkinlik düzenlendi. ITC Erbil Ofisinde düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf (sağ 3), Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu ve siyasi partilerin temsilcileri ile Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Çelik Yelek ve Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
2
Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!
3
Irak Türkmen Cephesi 30. Yıl Dönümünü Erbil'de Kutladı
4
Çorum'da Otomobil Devrildi: 3 Yaralı!
5
YÖK Başkanı Erol Özvar, KKTC'de YÖDAK'ı Ziyaret Etti
6
Meclis'te Mehmet Sabri Güner İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
7
Mardin'de Nitelikli Zimmet Operasyonu: 9 Şüpheli Tutuklandı

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor

Niğde'de Eğitim Çalışanlarına 89.500 TL Promosyon Ödemesi

AFAD'dan Kritik Uyarı: İstanbul'un Deprem Risk Haritası Açıklandı

Temmuz 2023 Emekli Zamları Beklentisi: SSK ve BAĞKUR Maaşları Artıyor

19 Mayıs 2025 Hangi Gün? Resmi Tatil Müjdesiyle Kutlamalar Başlıyor!

KOSGEB'den Emek Yoğun Sektörlere Müjde: 1 Yıl Boyunca Geri Ödemesiz Destek

Elazığ Belediyesi'nden Aile Yılı Kapsamında Evlilik Destekleri

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden Personel Alımı: 1 Yıl Tecrübe Şartı!

Nevşehir'deki Çiftçilere Tohum Dağıtımı Müjdesi!

Deprem Bölgesine 15 Milyar TL Destek! 77.000 Yeni İş İmkanı