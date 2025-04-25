Irak Türkmen Cephesi 30. Yıl Dönümünü Erbil'de Kutladı

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü, Irak'ın Erbil kentinde büyük bir etkinlikle kutlandı. ETkinlik, ITC Erbil Ofisi'nde gerçekleştirildi ve birçok önemli isim katıldı.

Etkinliğe; Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, siyasi partilerin temsilcileri ile Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katılım gösterdi.

Bağışlama ve Destek Vurgusu

Bakan Maruf, etkinlikte yaptığı konuşmada, ITC'nin 24 Nisan 1995'te Erbil'de kurulduğunu hatırlattı. Maruf, ITC'nin bu süreç zarfında Irak Türkmenlerinin hak ve hukuklarına aktif destek verdiğini ve bu durumu sahiplenmeye devam ettiğini dile getirdi.

Maruf, 30 yıllık süre içerisinde ITC'nin siyasi ve uluslararası arenada Irak Türkmenlerine önemli katkılarda bulunduğunu, diplomasi ve hukuk alanlarında da önemli adımlar attığını ifade etti. Ayrıca, örgütün bölgede barış yanlısı olduğunu ve diyalog ile Türkmen haklarını talep etmeye devam ettiğini vurguladı.

Son olarak, Aydın Maruf, ITC'nin 30. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Irak Türkmenleri, Türk dünyası ve bölgedeki tüm vatandaşları kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Erbil kentinde etkinlik düzenlendi. ITC Erbil Ofisinde düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf (sağ 3), Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu ve siyasi partilerin temsilcileri ile Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

Irak Türkmen Cephesi'nin (ITC) 30. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Irak'ın Erbil kentinde etkinlik düzenlendi. ITC Erbil Ofisinde düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf (sağ 3), Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu ve siyasi partilerin temsilcileri ile Türkmen siyasiler ve vatandaşlar katıldı.