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Irak Türkmen Cephesi Seçimlere Katılım Çağrısı Yaptı

Hasan Turan, IKBY seçimlerinde Türkmen varlığını kanıtlamak için katılım çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:10
Irak Türkmen Cephesi Seçimlere Katılım Çağrısı Yaptı

Hasan Turan'dan Seçim Vurgusu

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 6. dönem milletvekili seçimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Turan, "Seçimlerde Türkmen varlığını kanıtlamalıyız. Kuzey Irak Yönetiminde idari ve kültürel haklarımızı garanti altına almak için seçimlere katılmalıyız" dedi.

Seçimlere Katılım Çağrısı

Turan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, IKBY seçimlerine "Irak Türkmen Cephesi" listesiyle katıldıklarını açıkladı. Tüm liste adaylarına başarılar dileyen Turan, "Milletimizin erken saatlerde seçimlere katılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Seçim Sonuçlarının Önemi

Seçim sonuçları Türkmenler için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Turan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Seçimlerde Türkmen varlığını kanıtlamalıyız. Kuzey Irak Yönetiminde idari ve kültürel haklarımızı garanti altına almak için seçimlere katılmalıyız. Süleymaniye'de kardeşimiz Sezgin’i aday gösterdik. Kifri'deki Türkmen kardeşlerimiz umutsuzluğa kapılmasın. İnşallah hem Erbil hem de Kifri'de zafer kazanacağız."

Oy Verme Süreci Başladı

IKBY'de yaklaşık 2 yıldır ertelenen 6. dönem milletvekili seçimleri için seçmenler, saat 07.00'de sandık başına gitmeye başladı. Cuma günü yapılan özel oylama sürecinde 215 bin 960 güvenlik görevlisinin katılımıyla %97’lik bir katılım sağlanmıştı. Bugünkü oylama esnasında ise 2 milyon 683 bin 618 seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor ve oy verme işlemi saat 18.00'de sona erecek.

Seçim Adayları ve Kota Dağılımı

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen seçimlerde toplam 1191 aday yarışıyor. Bu adaylar arasında 368'i kadın olmak üzere, Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılan 100 sandalyelik meclise girmek için mücadele edecekler.

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