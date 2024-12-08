DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.463.430,78 0,63%

Irak ve Katar Ulusal Güvenlik Müsteşarları Suriye'deki Gelişmeleri Ele Aldı

Irak ve Katar Ulusal Güvenlik Müsteşarları, Doha'da Suriye'deki durumun istikrarı ve halkının emelleri üzerine görüştü.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:01
Irak ve Katar Ulusal Güvenlik Müsteşarları Suriye'deki Gelişmeleri Ele Aldı

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Katar Ulusal Güvenlik Müsteşarı Muhammed Bin Ahmed el-Mesned ile bir araya gelerek Suriye'deki son gelişmeleri ve bu ülkenin birlik ve istikrarını masaya yatırdı.

Görüşme, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Araci, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, mevkidaşı Mesned ile Suriye'deki yeni gelişmeleri ele aldıklarını duyurdu.

Araci, görüşme hakkında şu ifadeleri kullandı: "Suriye'deki durumla ilgili son gelişmeleri inceledik. Suriye'nin birlik ve istikrarının yanı sıra halkının emellerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için çalışmanın önemini vurguladık."

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırın Lastiği, Otomobildeki Yolcuyu Hayatından Etti
2
Ordu Merkezli Operasyonda 24 Kişi Tutuklandı
3
Kral Şakir Temalı Oyun Parkı Palladium AVM'de Kapılarını Açtı
4
Artvin'de Heyelan: Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı
5
Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemi Devam Ediyor
6
Yönetmen Semih Kaplanoğlu Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'nde Konuştu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor