Irak ve Katar Ulusal Güvenlik Müsteşarları Suriye'deki Gelişmeleri Ele Aldı

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, Katar Ulusal Güvenlik Müsteşarı Muhammed Bin Ahmed el-Mesned ile bir araya gelerek Suriye'deki son gelişmeleri ve bu ülkenin birlik ve istikrarını masaya yatırdı.

Görüşme, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirildi. Araci, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, mevkidaşı Mesned ile Suriye'deki yeni gelişmeleri ele aldıklarını duyurdu.

Araci, görüşme hakkında şu ifadeleri kullandı: "Suriye'deki durumla ilgili son gelişmeleri inceledik. Suriye'nin birlik ve istikrarının yanı sıra halkının emellerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için çalışmanın önemini vurguladık."