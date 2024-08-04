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Irak ve Suriye'de Teröristlere Darbe

TSK, Irak ve Suriye'de toplam 8 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 14:31
Irak ve Suriye'de Teröristlere Darbe

Terörle Mücadelede Yeni Başarı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Aynı zamanda Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde de 4 PKK/YPG'li terörist tespit edilerek etkisizleştirildi.

MSB'den Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, TSK'nın asil milletin gücünden aldığı destekle terör temizliğine kesintisiz devam ettiğini bildirdi. Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek," ifadelerine yer verildi. Operasyonlar Kararlılıkla Devam Edecek

MSB, operasyonların amacının teröristler ile bölgedeki halk arasında güvenliği sağlamak olduğunu vurguladı. TSK'nın kararlılığı, terör unsurlarının kökü kazınana kadar sürecektir.

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