Irak ve Suriye'de Üç Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'deki Terörist Avı

Bölücü terör örgütlerine karşı başlatılan operasyonlar devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon Detayları

Terörü kökünden kazımaya yönelik planlar dahilinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristi tespit etti. Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Stratejik Yaklaşım

Bakanlık, terörle mücadeledeki stratejilerinin "öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar" prensiplerine dayandığını vurguladı. Bu yaklaşım, operasyonların etkinliğini artırarak, barış ve güvenliği sağlamak amacıyla devam etmektedir.