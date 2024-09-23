DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,01 0,33%
ALTIN
2.878,98 -0,16%
BITCOIN
2.165.649,52 -0,41%

Irak ve Suriye'de Üç Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 12:34
Irak ve Suriye'de Üç Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Irak ve Suriye'deki Terörist Avı

Bölücü terör örgütlerine karşı başlatılan operasyonlar devam ediyor. Millî Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyon Detayları

Terörü kökünden kazımaya yönelik planlar dahilinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristi tespit etti. Ayrıca, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Stratejik Yaklaşım

Bakanlık, terörle mücadeledeki stratejilerinin "öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlar" prensiplerine dayandığını vurguladı. Bu yaklaşım, operasyonların etkinliğini artırarak, barış ve güvenliği sağlamak amacıyla devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Kaçak Silah Ticareti Operasyonu: İki Gözaltı
2
Karadeniz'de Palamut Fiyatları 150 Liraya Yükseldi
3
Eyüpsultan'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı
4
Ümraniye'de Şehit Polis Olayında Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
Ailevi Hiperkolesterolemi: Erken Tespit Hayat Kurtarır
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 16 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Malatya'da Bıçaklı Kavga: 7 Yaralı

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı