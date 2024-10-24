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Irak ve Suriye'deki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de düzenlediği hava harekatlarında 47 terör hedefini vurdu.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:12
Irak ve Suriye'deki Terör Hedeflerine Hava Harekatı

Irak ve Suriye'de Hava Harekatı Düzenlendi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatları hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Etki Alanı ve Hedefler

Bu operasyonlar sonucunda, toplamda 47 terör hedefi vuruldu. İlk belirlemelere göre, bu harekatlar sonucunda 59 terörist etkisiz hale getirildi. Bu kişilerin arasında 2'sinin sözde üst düzey olduğu belirtildi.

Operasyonların detayları ve sonuçları, Türkiye'nin terörle mücadelesindeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.

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