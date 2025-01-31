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Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 13 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MSB, Irak ve Suriye'de toplam 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:26
Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 13 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Detaylı Bilgi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in belirlediği hedeflere başarılı operasyonlar düzenlediği vurgulandı. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, teröristlerin her yerde kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacağına vurgu yapıldı.

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