Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde 13 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 7 olmak üzere toplam 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz'in belirlediği hedeflere başarılı operasyonlar düzenlediği vurgulandı. Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Ayrıca, teröristlerin her yerde kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacağına vurgu yapıldı.