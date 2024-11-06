Irak Yönetiminden Trump'a Tebrik Mesajı

Irak'tan Trump'a Tebrikler

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

Reşid'in Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Reşid, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Trump’a başarılar dileyerek, "Yeni Amerikan yönetiminin bölgede çok ihtiyaç duyulan istikrarı ve yapıcı diyaloğu teşvik edeceğini umuyorum." dedi.

Sudani'nin Mesajı

Başbakan Sudani de kendi sosyal medya hesabından Trump'ı tebrik etti. Sudani, Irak’ın karşılıklı saygı ve ortak çıkarlar temelinde ABD ile olan ikili ilişkilerini güçlendirme konusundaki kararlılığını yeniden vurguladı.