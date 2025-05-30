Iraklı İş İnsanları Antalya Sanayicileriyle Buluştu: Yeni İş Fırsatları Kapıda

Iraklı İş İnsanları Antalya'da Sanayicilerle Görüştü

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB), dış ticaret ağını genişletme hedefi doğrultusunda Irak'tan gelen 14 kişilik heyet ile sanayicileri bir araya getirdi. OSB Dış Ticaret Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Alım Heyeti Programı, iki gün süresince çeşitli sektörlerde iş fırsatlarını keşfetmek amacıyla gerçekleştirildi.

Açılış Toplantısı ve Tesis Ziyaretleri

Programın ilk günü, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasanali Gönen'in ev sahipliğindeki açılış toplantısıyla başladı. Toplantının ardından, heyet üyeleri Antalya OSB'deki firmaların üretim süreçlerini yerinde gözlemleme imkanı buldular.

İhracat Odaklı Temaslar

Programın ikinci gününde, Süleymaniye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bahman Othman Hama Tall başkanlığındaki heyet, 39 farklı sektörde faaliyet gösteren firmalarla doğrudan ihracat odaklı görüşmeler gerçekleştirdi. İnşaat-yapı, gıda, tarım, enerji, makine, mobilya ve plastik sektörlerinde toplam 162 yüz yüze görüşme yapılarak işbirlikleri için ilk adımlar atıldı.

Geçtiğimiz Görüşmeler ve Gelecek Hedefleri

Başkan Gönen, ihracat kapasitesini artırmanın en öncelikli hedefleri arasında olduğunu vurguladı. İki taraf arasında kurulan iletişimin kalıcı işbirliklerine dönüşeceğine inandığını belirtti ve "Görüşmelerimizin sonucunda prensipte anlaşan firmalar var. Hazırlanacak teklif dosyalarıyla Irak’a ihracat yapacak firma sayısının artacağını düşünüyoruz" dedi.

İşbirlikleri İçin Yeni Adımlar

Heyet Başkanı Bahman Othman Hama Tall, Antalya OSB’nin güçlü üretim altyapısı ve sanayi yetkinliğinden etkilendiklerini ifade etti. "Ortaklıklar kurmak ve iki taraflı ticaret hacmini büyütmek istiyoruz" diyen Tall, Süleymaniye’nin Türk sanayicileri için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Antalya OSB Yönetimi ise işbirliklerini daha ileriye taşımak amacıyla Süleymaniye’ye bir ziyaret planladıklarını açıkladı. Bu adımlar ile ticaret ilişkilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), dış ticaret ağını genişletme hedefi doğrultusunda yürüttüğü Alım Heyeti Programları kapsamında Irak'tan gelen 14 kişilik heyet kentteki sanayicilerle görüştü.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin (OSB), dış ticaret ağını genişletme hedefi doğrultusunda yürüttüğü Alım Heyeti Programları kapsamında Irak'tan gelen 14 kişilik heyet kentteki sanayicilerle görüştü.