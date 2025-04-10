Iraklı Ressam Selman Kerim'den Sıradışı Çivi ve Piksel Sanatı

Iraklı Ressam Selman Kerim'in Yaratıcılığı

Iraklı ressam Selman Kerim, tahta üzerine çaktığı çivi ve vida gibi malzemelerle dikkat çeken eserler üretiyor. Bağdat'ta yaşayan heykeltıraş ve ressam, geleneksel fırça ve boya kullanmak yerine, çivi, vida, ahşap, klavye tuşları, boncuk ve kamış gibi alışılmadık malzemelerle sanatını icra ediyor.

Sanat Yolculuğu ve İlk Denemeler

Kendi sanat yolculuğuna basit araçlarla başlayan Kerim, çiviyle sabun kalıpları üzerinde ilk denemelerini yaptığını belirtiyor. Ardından kumaş ve kağıt gibi farklı yüzeylerde de çalışmalarına devam etti. “Bu eserlerimde 'piksel sanatı' tekniğini kullanıyorum,” diyen Selman, yağlı boya ve kara kalem gibi bilinen çizim türlerinin dışına çıkarak sanatıyla farklı bir yol çizmeye karar verdi.

Mesajlarla Dolu Tablolar

Her tablosunun insan yaşamına dair özel mesajlar içerdiğini ifade eden Kerim, eserlerinde felsefi bir bakış açısı da sunduğunu dile getiriyor. “İlk başladığımda 'Mona Lisa' gibi ünlülerin çizimini yapıyordum,” diyen ressam, daha sonraki çalışmalarında toplumlarına olumlu etkileri olan figürleri konu aldığını ekliyor.

Tabloları ve Süreçleri

Kerim, yaptığı bir tablonun genellikle 1 ile 4 ay boyunca sürdüğünü ve bazen yarıda bıraktığı eserleri ilhamına göre devam ettirmekte olduğunu aktarıyor. Marangozluk yeteneği ile de dikkat çeken sanatçı, “Belli aralıklarla yaptığım ve üzerinde emeğimin çok olduğunu düşündüğüm tablolarımı satmaktan hoşlanmıyorum,” diyerek eserlerine duyduğu sevgi ve bağlılığı vurguluyor.

Iraklı ressam Selman Kerim, tahta üzerine çaktığı çivi ve vida gibi malzemelerle sıra dışı eserlere imza atıyor. Bağdat'ta yaşayan heykeltıraş ve resim sanatçısı Kerim, fırça, boya ve geleneksel resim araçlarını bir kenara bırakarak çivi, vida, ahşap, klavye tuşları, boncuk ve kamış kullanarak sanatını icra ediyor. AA muhabirine konuşan Kerim, sanat yolculuğuna evdeki basit araçlarla başladığını söyledi.

Iraklı ressam Selman Kerim, tahta üzerine çaktığı çivi ve vida gibi malzemelerle sıra dışı eserlere imza atıyor. Bağdat'ta yaşayan heykeltıraş ve resim sanatçısı Kerim, fırça, boya ve geleneksel resim araçlarını bir kenara bırakarak çivi, vida, ahşap, klavye tuşları, boncuk ve kamış kullanarak sanatını icra ediyor. AA muhabirine konuşan Kerim, sanat yolculuğuna evdeki basit araçlarla başladığını söyledi.