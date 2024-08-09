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Iraklılar, İsrail'e Karşı Direnişi Destekliyor

Irak'ta halk, İsrail'e karşı direnişin sürdürülmesi gerektiğini savunuyor, ancak savaştan endişe ediyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 14:46
Iraklılar, İsrail'e Karşı Direnişi Destekliyor

İraklılar Direnişin Sürdürüleceğini İstiyor

Irak'ta yaşayanlar, İsrail'in Hamas lideri İsmail Heniyye'ye yönelik gerçekleştirdiği suikast sonrasında ülkelerine sıçrayacak çatışmalardan endişe duyarken, aynı zamanda İsrail'e karşı direnişin devam etmesi gerektiğini savunuyorlar.

Taha Temimi: "Savaştan Zarar Gördüm"

Başkent Bağdat'ta yaşayan gençlerden Taha Temimi, savaşa girmek istemediklerini dile getiriyor. "Ülkemiz şu an bir ölçüde istikrarlı. Savaş çıkması durumunda savunma yapacağız ama tekrar bir savaş yaşamayı arzu etmiyoruz. Çok fazla kayıp verdik. Yeniden imar süreci varken, savaş istemiyoruz," dedi.

Abdurreza el-Hamid: "Direniş Herkesin Görevi"

Gazeteci Abdurreza el-Hamid, "İsrail'e karşı direniş, insani bir seçenektir. Bu sadece Filistinlilerin değil, tüm Arapların ve Müslümanların görevidir," ifadelerini kullanarak, siyonistlerin Filistin halkına karşı yürüttüğü politikaların kabul edilemeyeceğine dikkat çekti.

İbrahim el-Maliki: "Direniş Devam Etsin"

İbrahim el-Maliki, Arap ülkelerinin Filistin halkını yeterince desteklemediğini belirterek, "Irak etkilenecekse, etkilensin. Savaşalım,” dedi. Mısır, Suudi Arabistan gibi büyük Arap ülkelerinin sessiz kalmasını eleştirdi.

Halit el-Vadi: "Kutsal Savaş Zamanı"

Yazar Halit el-Vadi, "Uzun zamandır siyonistlere karşı bir çözüm bulunamamıştı ama artık bu çatışmada çözüm görünüyor. Kutsal savaşın zamanı geldi,” diyerek belirtti ve direniş mesajı verdi.

Bender Şammari: "Barış İstiyoruz"

Bender Şammari ise, "Artık barış içerisinde yaşamak istiyoruz. 2014’te yaşadığımız savaşlar bizleri yıprattı. Israel, uluslararası mahkemelerde hesap vermeli," diyerek barışa vurgu yaptı.

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