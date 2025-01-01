İran, 13 Ocak’ta Üç Avrupa Ülkesiyle Nükleer Görüşmeleri Yeniden Başlatacak

İran, Avrupa Ülkeleriyle Nükleer Görüşmelere Başlıyor

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesinde Almanya, İngiltere ve Fransa ile 13 Ocak’ta yeni müzakerelere başlanacağını duyurdu. Bu görüşmeler, ABD'nin Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından yaşanan tıkanıklığın ardından gerçekleştirilecek.

Görüşmenin Niteliği

Garibabadi, Tahran'da düzenlenen bir programda yaptığı açıklamada, “Bu müzakereler değil, bir görüşme olacaktır” ifadelerini kullanarak, daha önce yapılan görüşmelerin öngörüler üzerine olduğunu hatırlattı. Ayrıca, bu toplantının ana amacının müzakerelerin nasıl ilerleyeceği konusunda netlik sağlamak olduğunu belirtti.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı

Kapsamlı Ortak Eylem Planı olarak bilinen nükleer anlaşma, 14 Temmuz 2015'te İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ile Almanya arasında imzalanmıştı. Ancak, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın anlaşmadan çekilmesi, nükleer müzakerelerin seyrini değiştirdi.

Uranyum Zenginleştirme Süreci

İran, müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik çabaların sonuç vermemesi üzerine uranyumu %60 düzeyinde zenginleştirmiştir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi, Aralık 2024’teki Tahran ziyaretinde, İran yetkilileriyle bir müzakere aşamasında bulunduklarını ve UAEA’nın bu süreçte önemli bir rol oynaması gerektiğini ifade etmiştir.