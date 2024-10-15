İran, AB ve İngiltere'nin Yaptırımlarını Kınadı

İran'dan Yaptırım Tepkisi

İran, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık tarafından uygulanan yeni yaptırımları "hukuka aykırı" olarak kınadı. Bu yaptırımlar, Tahran'ın Rusya'ya balistik füze transferi yaptığına dair iddialar ve İsrail'e yapılan füze saldırıları gerekçe gösterilerek uygulanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın Rusya'ya balistik füze sattığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Bekayi, AB ve Birleşik Krallık'ın uyguladığı yaptırımları şiddetle kınadıklarını vurguladı.

Diplomatik Çözüme Çağrı

İran, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların çözümü için diplomatik yolların önemine dikkat çekti. Bekayi, "Rusya ile gerçekleştirdiğimiz savunma işbirlikleri, üçüncü taraflara yönelik değildir" dedi.

İsrail'e Eleştiriler

Bekayi, AB ve Birleşik Krallık'ın İran'a yönelik yaptırımlarını "haksız" ve "hukuka aykırı" olarak nitelendirerek, bu ülkelerin Gazze ve Lübnan'da insanlık suçları işleyen İsrail'e silah yardımı yaparak suç ortaklığı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Havacılık Sektörüne Yönelik Yaptırımlar

İranlı sözcü, AB'nin İran'ın sivil havacılık sektörüne uyguladığı yaptırımların da uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. AB, İran'dan Rusya'ya insansız hava araçları ve füze transferi yapıldığı iddiasıyla hava yolu şirketlerine yönelik yaptırımlar uygulamıştı.

İngiltere'nin Yaptırım Kararları

Birleşik Krallık, 1 Ekim 2023'te İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırıları sebebiyle İranlı bireyler ve kuruluşlara yönelik yaptırımlar duyurmuştu.