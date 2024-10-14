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İran: ABD ile Umman Üzerindeki Görüşmeler Durduruldu

İran, ABD ile Umman üzerinden süregelen müzakerelerin bölgedeki koşullar nedeniyle durduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 14:56
İran: ABD ile Umman Üzerindeki Görüşmeler Durduruldu

İran ve ABD Arasındaki Görüşmeler Durdu

İran, ABD ile Umman aracılığıyla yürütülen görüşmelerin belli başlı bölgesel koşullar nedeniyle askıya alındığını duyurdu. İran devlet televizyonuna verdiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman'a yaptığı ziyarette İran medyasına önemli açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin Durdurulma Nedeni

Erakçi, Umman'daki müzakerelerin akıbeti hakkında, "Maskat süreci şu an bölgenin özel şartları nedeniyle durdurulmuştur ve mevcut krizin aşılmasına yönelik herhangi bir müzakere gereksinimi görmüyoruz," ifadelerini kullandı.

Mesaj iletimi Hakkında

Umman ziyareti sırasında Amerikalılarla herhangi bir mesaj alışverişinde bulunup bulunmadığı sorusuna da yanıt veren Erakçi, "Bu konuyla alakalı herhangi bir doğrudan temasta bulunmadık ve diğer ülkelere de mesaj iletilmemiştir, ancak tüm görüşmelerde İran'ın duruşunu güçlü bir şekilde ifade ettik ve bu görüşlerin taraflara ulaşmasını talep ettik," şeklinde konuştu.

Diplomasinin Önemi

İran'ın savaşı istemediğini vurgulayan Erakçi, buna karşın savaş durumuna hazırlıklı olduklarını, fakat diplomasinin bu durumu engellemesi gerektiğine inandıklarını belirtti. Erakçi, "Bölge alarm durumunda ve büyük çaplı bir çatışmanın eşiğinde olabiliriz; bu durumu önlemenin tek yolu diplomasi," dedi.

Geçmişteki Görüşmeler

Son dönemlerde, İran ile ABD, Umman ve Katar aracılığıyla dolaylı olarak görüşmeler gerçekleştirdi. Amerikan medya kaynakları, İran ve ABD'li yetkililerin haziran ayında Umman üzerinden İsrail meselesi ve nükleer konu üzerine tartışmalarda bulunduğunu bildirmişti.

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