İran: ABD'nin 500 km altı füze menzil şartı müzakereleri zora soktu

Ali Laricani, ABD'nin füze menzilini 500 km'nin altına düşürme şartının nükleer müzakereleri olumsuz etkilediğini ve Avrupa'nın snapback girişimlerini eleştirdiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:28
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:28
Laricani: Kabul edilemez talepler görüşmeleri tıkıyor

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD'nin müzakerelerde füze menzilini 500 kilometrenin altına düşürme şartı koşmasının nükleer görüşmeleri olumsuz etkilediğini belirtti. Bu açıklama, İran resmi haber ajansı IRNA tarafından yayımlandı.

Laricani, İran Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerle yürütülen müzakerelerde neden ilerleme sağlanamadığını değerlendirdi. Laricani, “ABD, müzakerelerde füze menzilimizi 500 kilometrenin altına düşürme şartı koştu. Bunu bir İranlı kabul edebilir mi? Sorun, kabul edilemez taleplerde bulunmalarıdır.” dedi.

Laricani ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirebilecek snapback mekanizması için girişimde bulunan üç Avrupa ülkesinin — İngiltere, Almanya ve Fransa — çabalarını da eleştirdi.

Yetkili, İran yönetiminin müzakerelerden kaçınmadığını vurguladı ve diplomatik süreçteki tıkanmanın, tarafların dayattığı koşullardan kaynaklandığını ifade etti.

Yaklaşık 30 yıldan bu yana füze programını geliştiren Tahran yönetimi, menzili 300 ile 3 bin kilometre arasında değişen çeşitli balistik füzelere sahip. Bu füzeler, kimyasal, nükleer ve biyolojik başlık taşıyabilme kabiliyetine sahip olmakla birlikte, Avrupa'nın birçok noktası, Asya ve Afrika'nın büyük bölümleri ile Orta Doğu'yu vurma potansiyeline işaret ediyor.

İran'ın bu kapasitesi, başta İsrail olmak üzere bazı ülkeler tarafından güvenlik tehdidi olarak algılanıyor ve bölgesel gerilimlerin sürmesine zemin hazırlıyor.

