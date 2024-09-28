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İran, Beyrut Uçuşlarını İptal Etti

İran, saldırılar nedeniyle Beyrut’a uçuşları durdurdu. İsrail saldırılarında 1030 can kaybı yaşandı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 17:48
İran, Beyrut Uçuşlarını İptal Etti

İran, Beyrut'a Uçuşları İptal Etti

İran, ulusal hava yolu şirketi Iran Air, ikinci bir duyuruya kadar Lübnan'ın başkenti Beyrut'a olan uçuşları iptal ettiğini açıkladı. İran devlet televizyonuna dayanarak, Iran Air Sözcüsü Hüsam Kurbanali, "Bir sonraki duyuruya kadar şirketin Beyrut'a olan tüm uçuşları iptal edilmiştir." şeklinde ifadelerde bulundu.

İsrail’in Artan Saldırıları ve Can Kaybı

İsrail ordusu, Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalarla birlikte, Lübnan'ın güney kentleri ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine yönelik yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan makamlarının aktardığı bilgilere göre, 17 Eylül'den itibaren düzenlenen saldırılarda 1030 kişinin hayatını kaybettiği, bunlar arasında 104 çocuğun ve 194 kadının bulunduğu belirtildi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırıları sonucunda hayatını kaybetti. Bununla birlikte, Hizbullah, karşılığında roket ve füzelerle saldırılara devam ediyor. İsrail tarafında ise çoğunlukla ordu üslerinin hedef alındığı bu saldırılarda ciddi bir hasar bildirilmedi.

İç Göç ve İnsan Hakları Sorunları

İsrail bombardımanı sonucunda Lübnan içerisinde 150 bin kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor. Beyrut ve kuzey yönünde süren göç dalgasının yanı sıra, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin sığındığı ifade ediliyor.

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