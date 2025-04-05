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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile Eşit Şartlarda Müzakereye Hazırız

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile eşit şartlarda müzakere yapmaya hazır olduklarını duyurdu. Ülkenin ekonomik sorunlarına da değindi.

Yayın Tarihi: 05.04.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 14:27
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: ABD ile Eşit Şartlarda Müzakereye Hazırız

İran Cumhurbaşkanı ABD ile Müzakereye Hazır Olduklarını Açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinin ABD ile tehdit altında olmadığını, aksine eşit bir konumdan müzakere etmeye hazır olduklarını ifade etti. Pezeşkiyan’ın bu açıklamaları, başkent Tahran’da katıldığı bir program sırasında yapıldı.

Ekonomik Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Pezeşkiyan, hükümetin halkın ekonomik sorunlarını çözmek için yoğun çabalar harcadığını belirterek, "Halkın ekonomik durumu iyi değil. Verimlilik ve etkinlik alanında geçen yıla göre daha fazla çalışmamız gerekiyor. Ülkemizin çok sayıda imkanı var. Sorunlara bakış açımızı değiştirirsek, sorunları çözebiliriz," dedi.

Bunun yanı sıra, hayırseverlerin yardımları ile halkın aç kalmaması için bir yapı oluşturduklarını da ifade etti.

Pozitif Bir Politika ve Birlik Vurgusu

Ülkedeki kutuplaşmalara da değinen Pezeşkiyan, bazı kişilerin hemen her konuyu siyasallaştırarak, halkın hizmet almasında engel oluşturduğunu belirtti. "Halka hizmet etmek politik bir şey değil. Hepimiz liderliğin (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney) arkasında el ele verip halkın sorunlarını çözmek için birlikte çalışmalıyız," şeklinde konuştu.

ABD’nin Tehditleri ve Müzakere Talepleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran'a yönelik tehditleri ve müzakere çağrısına değinen Pezeşkiyan, "İran eşit bir konumda diyalog istiyor. Bir yandan İran'ı tehdit ediyor, diğer yandan müzakere istiyorlar. Eğer müzakere istiyorsanız tehdit etmenin ne anlamı var?" şeklinde değerlendirmede bulundu.

Trump, 7 Mart'ta Hamaney'e hitaben bir mektup yazarak hem tehditte bulunduğunu hem de müzakere çağrısında bulunmuştu. Hamaney ise ABD'nin müzakere talebinin, kendi taleplerini dayatma amacı taşıdığını vurgulayarak bu durumu kabul etmeyeceklerini belirtmiştir.

Mektubun ardından İran, 27 Mart'ta Umman üzerinden mektuba yanıt verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerini sürdürmesi durumunda doğrudan görüşme yapmayacaklarını belirtirken, en azından dolaylı görüşmelere açık olduklarını kaydetti.

Erakçi ayrıca müzakerelerin yalnızca nükleer konu üzerinden gerçekleşeceğini ve ülkesinin savunma kapasitesinin müzakereye kapalı olduğunu vurguladı. Trump ise 30 Mart’ta yaptığı açıklamada, ABD ile anlaşma sağlanmaması halinde İran'ı çok daha sert şekilde bombalayacakları tehdidinde bulundu.

İran lideri Hamaney, Trump'ın tehditlerini gerçekleştirmeyeceğine inanırken, herhangi bir saldırıya sert bir karşılık verileceğini ifade etti.

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