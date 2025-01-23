İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Erdoğan'a Taziye Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Taziye Mesajı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Yangın Üzerine Taziye İfadeleri

Pezeşkiyan, İran Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bolu’daki otel yangınında yaşanan üzücü olay dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına taziyelerini iletti.

Gönderdiği taziye mesajında, "Bolu’daki bir otelde meydana gelen ve onlarca vatandaşın ve ziyaretçinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan yangını üzüntüyle öğrendim. Başta zatıaliniz olmak üzere, hayatını kaybedenlerin ailelerine, dost ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyorum," ifadelerine yer verdi.

Pezeşkiyan ayrıca, bu acı olayda hayatını kaybedenler için yüce Allah’tan rahmet ve mağfiret, ailelerine sabır ve metanet, yaralılara ise acil şifalar diledi.