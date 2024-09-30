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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Heniyye Suikastına Tepki

Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa'nın Gazze'de ateşkes sözü verdiğini ancak bunu tutmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 30.09.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 30.09.2024 07:03
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Heniyye Suikastına Tepki

Pezeşkiyan: Gazze İçin Verilen Ateşkes Sözü Yerine Getirilmedi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsmail Heniyye suikastına İran'ın yanıt vermemesi durumunda ABD ve Avrupa'nın Gazze’de ateşkes ilan edeceği yönündeki beyanların gerçek dışı olduğunu ifade etti. Pezeşkiyan’a göre, bu liderlerin anlaşmalarını yerine getirmediği kesin.

İran'ın Cevabı ve Yalnızlık Teması

Pezeşkiyan, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, bu ülkelerin vaatlerine dair sert eleştirilerde bulundu. "Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak," diyen Pezeşkiyan, Heniyye suikastına karşı misilleme yapılacağına dair güvence verildiğini vurguladı.

Ülke İçindeki Tepkiler

İran'ın bu açıklamaları, ülke genelinde tartışmalara yol açtı. Gece saatlerinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi önünde bir araya gelen vatandaşlar, Pezeşkiyan’ın konuşmalarına yanıt beklediklerini dile getirdi.

Gazze’de Ateşkes Çabaları

İran, 31 Temmuz’da Tahran’da Hamas lideri İsmail Heniyye’ye yönelik bir suikast girişiminde bulunmuş, bu olayın ardından İsrail’e misilleme kararı almıştı. Ancak Tahran yönetimi, Gazze’deki durumu stabilize etmek için savaşı sona erdirmek amacıyla çabaların devam ettiğini belirtiyor. Yetkililer, saldırı ve ateşkes süreçlerinin birbirinden bağımsız olduğunu vurguladı.

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