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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Ateşkes Mesajı

İran, İsrail'in kabul etmesi durumunda yanıtlarının değişebileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 22:51
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Ateşkes Mesajı

İran: İsrail Ateşkesi Kabul Ederse Yanıt Türü Değişebilir

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesine yönelik saldırılar karşısında cevap verme taahhüdünde bulundu. Ancak Pezeşkiyan, İsrail'in bölgedeki saldırganlıklarını durdurup ateşkesi kabul etmesi halinde yanıtlarının türü ve şiddetinin değişebileceğini belirtti.

Kurumsal Toplantı ve Açıklamalar

Başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuşan Pezeşkiyan, ABD ve Avrupa liderlerinin kendilerine, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastına ceza vermemesi halinde Gazze’de ateşkes ilan edecekleri sözü verdiklerini hatırlattı.

Siyonist Rejim Eleştirisi

Pezeşkiyan, hükümetin göreve başladığı günden beri Siyonist rejimin ateşkes sağlanması adına ikna olmadığını ve masum insanların öldürülmesinin durdurulması için itidalli davranmalarına rağmen, İsrail'in suçlarını artırdığını vurguladı.

Ateşkes ve Sonuçları

İran Cumhurbaşkanı, “Eğer İsrail davranışlarını gözden geçirir, ateşkesi kabul eder ve bölgedeki mazlum insanları öldürmeye son verirlerse, bu bizim vereceğimiz yanıtın türünü ve şiddetini etkileyebilir.” dedi.

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