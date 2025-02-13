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İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Sert Yanıt: 'Gel Vur!'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İsrail'in nükleer merkezlere saldırı tehditlerine yanıt verdi, '100 tane vursanız 1000 tane yaparız' dedi.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:15
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan İsrail'e Sert Yanıt: 'Gel Vur!'

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Sert Açıklama

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkedeki nükleer tesislere yönelik tehditlere karşı net bir duruş sergiledi. İsrail'in İran'ın nükleer merkezlerine saldırabileceği iddialarına yanıt veren Pezeşkiyan, "Atom merkezlerinizi vuracağız, diye tehdit ediyorlar. Gelin vurun. Çocukların beyni oraları inşa etti" ifadelerini kullandı.

Tehditler Bizi Durduramaz

Pezeşkiyan, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, düşmanların saldırılarının kendilerine zarar veremeyeceğini belirterek, "Merkezlerin 100 tanesini vursanız, bu çocuklar 1000 tane inşa eder" dedi. Nükleer santrallerin bulunduğu Buşehr eyaletinde katıldığı etkinlikte, "Binaları vurabilirsiniz ama onu yapan zihin orada oldukça bir şey yapamazsınız" şeklinde konuştu.

İsrail'in Saldırı Planları

Ayrıca, ABD medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in gelecek aylarda İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar planladığı öne sürülmüştü. ABD istihbarat raporlarına atıfta bulunarak, bu durumun İran üzerindeki askerî baskıyı artırabileceği belirtiliyor.

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