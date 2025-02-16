İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz'de Türkçe Şiir Okurken Uyarıldı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nda Türkçe şiir okurken yetkililer tarafından uyarıldı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 23:21
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Tebriz'de Türkçe Şiir Okurken Uyarıldı

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Türkçe Şiir Okurken Uyarıldı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tebriz Kültür Haftası'nın kapanış töreninde, ünlü Tebrizli şair Şehriyarın "Haydar Baba'ya selam" şiirini okurken bir yetkili tarafından uyarıldı.

Pezeşkiyan, etkinlikte Türkçe şiir okuma isteğini belirtirken, yetkililerin salonda Türkçe bilmeyenlerin olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Pezeşkiyan, iki satırlık şiiri okumaya başladığı sırada, "Heyder Baba, igit emek itirmez / Ömür geçer efsus bere bitirmez / Namerd olan ömrü başa yetirmez / Biz de vallah unutmarık sizleri / Görenmesek helal edin bizleri." dizelerini seslendirdi.

Şiiri okumaya devam ederken yanına gelen bir yetkili tarafından uyarılan Pezeşkiyan, "Sorun yok, iki Türkçe şiir okumaktan sorun çıkmaz," diyerek durumu esprili bir dille geçiştirdi. Bu sözlerin ardından salondaki katılımcılar, Pezeşkiyan'ı alkışladı.

Hatırlanacağı üzere, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da 2006 yılında Tebriz ziyaretinde Şehriyar’ın şiirini Azerbaycan Türkçesi ile okumuş ve Tebrizliler tarafından coşkuyla karşılanmıştı.

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