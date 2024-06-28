Bist 100
10.766,83 0%
DOLAR
32,98 0,44%
EURO
35,32 0,09%
ALTIN
2.455,5 0,41%

İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı!

İran'da bugün başlayan 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, ülkenin dört bir yanında yerel saatle 08.00'de başladı. Yaklaşık 88 milyonluk nüfusu içinde 62 milyon seçmen, 59 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek. Oy verme işlemi, İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi'nin kararıyla ihtiyaç halinde 18.00'de sona erebilecek veya uzatılabilecek.

Yayın Tarihi: 28.06.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 28.06.2024 10:10
İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı!

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, oyunu Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde kullandı ve seçmenlere kararsızlıklarını aşmaları çağrısında bulundu. Seçimlerde, reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor.

Adaylıktan Çekilmeler Seçim Dinamiklerini Etkiledi

Seçimlerde reformist Pezeşkiyan ile muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor. Muhafazakar kanatta birliği sağlamak için adaylıktan çekilen Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi'nin çekilmesi, seçim dinamiklerini etkiledi.

iran seçim

İlk turda bir adayın yüzde 50 artı 1 oy alması gerekiyor. Bu şart sağlanamazsa, en fazla oy alan iki aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

Seçim sonuçlarının gece yarısı ilk verilerle açıklanması bekleniyor; kesin sonuçlar ise ertesi gün paylaşılacak. İran'da cumhurbaşkanlığı görevi, 4 yıl boyunca üst üste en fazla 2 kez üstlenilebiliyor.

iran seçim

Reformist Aday Önde

Mesud Pezeşkiyan, kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor. Son anketler, Türk, Kürt ve Beluç vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde Pezeşkiyan'ın geniş destek gördüğünü ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

SGK uzmanı emeklilerin kucağına müjdeyi bıraktı! Zamdan önce maaşlara bu yapılacak

Belediyelerde KPSS şartsız personel alımı başlatıldı! İş arayanlara müjde geldi

Yapı Kredi'den tüm emeklilere 18.000 TL sürpriz ödeme! Başvurmayan şansını kaçıracak

KPSS şartsız işçi alımı başlatıldı! Yaş ve mezuniyet şartlarına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Cebinde kredi kartı taşıyanlar dikkat! O tarihten sonra alışkanlıklarınızı unutun

2024 ilk yarı zammı yüzde 50 idi! Temmuz için sil baştan kararda artı yüzde 25 zam açıklandı

Nakit ihtiyacına ilaç gibi çözüm! Kamu Bankası 15.000 TL ödüyor

Migren hastalarının kurtarıcısı bulundu! Bu yöntem ağrıyı atağı şıp diye kesiyor

65 yaş üzeri olanlar başvuruyu kaçırmasın! 7 gün sonra 6000 TL maaşa bağlanacaklar

KPSS şartsız işçi alımı başlatıldı! Yaş ve mezuniyet şartlarına dikkat

81 ilin ATM'lerinde yeni dönem! O banknotlar elinizde kalacak

SGK uzmanı emeklilerin kucağına müjdeyi bıraktı! Zamdan önce maaşlara bu yapılacak

Listede varsanız yaşadınız! SGK'dan erken emeklilik müjdesi geldi

O bankaya başvuranlar 500 TL para iadesi alıyor! Başvuru için son 5 gün

Belediyelerde KPSS şartsız personel alımı başlatıldı! İş arayanlara müjde geldi

Yapı Kredi'den tüm emeklilere 18.000 TL sürpriz ödeme! Başvurmayan şansını kaçıracak