İran'da 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı!

Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, oyunu Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde kullandı ve seçmenlere kararsızlıklarını aşmaları çağrısında bulundu. Seçimlerde, reformist aday Mesud Pezeşkiyan ile muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi arasında yoğun bir rekabet yaşanıyor.



Adaylıktan Çekilmeler Seçim Dinamiklerini Etkiledi

Seçimlerde reformist Pezeşkiyan ile muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarışıyor. Muhafazakar kanatta birliği sağlamak için adaylıktan çekilen Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani ve Emir Hüseyin Kadızadehaşimi'nin çekilmesi, seçim dinamiklerini etkiledi.







İlk turda bir adayın yüzde 50 artı 1 oy alması gerekiyor. Bu şart sağlanamazsa, en fazla oy alan iki aday ikinci tura kalacak ve 5 Temmuz'da kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.



Seçim sonuçlarının gece yarısı ilk verilerle açıklanması bekleniyor; kesin sonuçlar ise ertesi gün paylaşılacak. İran'da cumhurbaşkanlığı görevi, 4 yıl boyunca üst üste en fazla 2 kez üstlenilebiliyor.







Reformist Aday Önde

Mesud Pezeşkiyan, kamuoyu yoklamalarında önde görünüyor. Son anketler, Türk, Kürt ve Beluç vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde Pezeşkiyan'ın geniş destek gördüğünü ortaya koyuyor.

