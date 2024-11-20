İran'da 3 Terör Örgütü Üyesi Öldürüldü

İran'da Terör Operasyonu: 3 Kişi Öldürüldü

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde, terör örgütü üyesi oldukları öne sürülen 3 kişinin öldürüldüğü açıklandı. İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Bölgesel Güvenlik Şehitleri Operasyonları Sözcüsü Ahmed Şefai, bölgede gerçekleştirilen operasyona dair önemli bilgiler paylaştı.

Operasyon Detayları

Şefai, operasyonda 3 terör örgütü mensubunun öldürüldüğünü ve 6 kişinin yakalandığını açıkladı. Ayrıca, 5 örgüt üyesinin silahlarını bırakarak teslim olduğuna da vurgu yaptı. Açıklamada, adı geçen terör örgütünün belirtilmediği, ancak İran'da 'terör örgütü' olarak tanımlanan Ceyşu'l Adl'nin bölgedeki silahlı faaliyetleri ile bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

Ceyşu'l Adl Nedir?

Ceyşu'l Adl, İran'da terör örgütü olarak kabul edilen ve Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu iddia eden bir grup. Bu örgüt, İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde, özellikle Pakistan sınırı yakınlarında zaman zaman silahlı eylemler gerçekleştirmektedir. Kuruluşunu 2012 yılında mevcut lider Selahaddin Faruki önderliğindeki Beluç savaşçıları tarafından kurulduğu bilinen Ceyşu'l Adl, kendisini Beluç halkının ve İran'daki Ehli Sünnet'in maddi ve manevi haklarını korumayı amaçlayan bir halk hareketi olarak tanımlamaktadır.

Operasyona dair daha önceki açıklamalarda, öldürülen kişilerin bu örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülmüştü. Ceyşu'l Adl’ın, geçmişte bölgede faaliyet gösteren Cundullah gibi çeşitli Sünni Beluç gruplarının devamı niteliğinde olduğu düşünülmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.