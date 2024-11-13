İran'da 37. Ulusal El Sanatları Fuarı Kapılarını Açtı

37. Ulusal El Sanatları Fuarı Tahran'da Başladı

İran'ın başkenti Tahran, 37. Ulusal El Sanatları Fuarı'na ev sahipliği yapıyor. Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri ve çok sayıda sanatçı ile ziyaretçi katıldı.

Fuarın İçeriği ve İlgi

Ülkenin farklı bölgelerinden geleneksel el sanatlarının yağı sağlandığı bu önemli etkinlikte, açılan stantlarda minyatür, ahşap ve oyma sanatları, çömlekçilik ve telkari gibi yüzyıllardır süregelen birçok el sanatı sergilendi.

Fuara katılan ziyaretçiler, sunulan el sanatlarına yoğun ilgi göstererek geleneksel kültürü daha yakından tanıma fırsatı buldular.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.