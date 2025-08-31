DOLAR
İran'da Albay Rahim Muhammedi Görev Başında Öldü — Sistan ve Beluçistan

İran Devrim Muhafızları, Albay Rahim Muhammedi'nin Sistan ve Beluçistan'ın Seravan kentinde görev sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 00:11
İran'da Albay Rahim Muhammedi Görev Başında Öldü

İran Devrim Muhafızları'ndan açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu yaptığı açıklamada, Albay Rahim Muhammedi'nin Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde görev icrası sırasında yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada olayla ilgili ayrıntı verilmedi. Muhammedi'nin Kirman eyaletindeki 41. Sarallah Tümeni'nde görevli olduğu belirtildi.

Olay, bölgede faaliyet gösteren ve İran tarafından terör örgütü kabul edilen Ceyşu'l Adl tarafından düzenlenen saldırıların yaşandığı bir döneme denk geliyor. Bölgedeki son büyük saldırıda, 22 Ağustos'ta 5 polis hayatını kaybetmişti.

Yetkililerden konuya ilişkin henüz yeni bir bilgi paylaşılmadı.

