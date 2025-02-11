İran'da Enerji Tasarrufu Nedeniyle Okullar Tatil Edildi

İran'da Enerji Tasarrufu Nedeniyle Tatil Kararı

İran'nın birçok eyaletinde enerji tasarrufu amacıyla okullar ve devlet kurumları yarın tatil edildi. İran medyasında yer alan haberlere göre, Batı Azerbaycan, Kazvin, Kum, Doğu Azerbaycan, Güney Horasan, Kuzey Horasan, Mazenderan, Yezd, Hemedan, Simnan, Horasan Rezevi, Gilan, Zencan, Erdebil, Merkezi, Kirman, Fars, Kürdistan, İsfahan, Kermanşah ve Elburz eyaletlerinde, üniversiteler dahil olmak üzere tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları, çarşamba günü tatil ilan edildi.

Kararın, soğuk havanın neden olduğu enerji tüketimindeki artışın azaltılması amacıyla alındığı ifade edildi. Bu doğrultuda, derslerin uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirileceği bildirildi.

Tahran'da da aynı gerekçe ile çarşamba günü, Demavend ve Firuzkuh ilçeleri dışındaki bölgelerde üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumlarının tatil edildiği belirtildi.