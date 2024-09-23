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İran'da Kömür Madeninde Metan Gazı Patlaması: 38 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da gerçekleşen metan gazı patlamasında can kaybı 38'e yükseldi, kaybolan 14 madenciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:52
İran'da Kömür Madeninde Metan Gazı Patlaması: 38 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da Maden Faciası

İran'ın doğusundaki Güney Horasan eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında ölü sayısının 38'e ulaştığı bildirildi.

Valinin Açıklamaları

Cevad Kanaat, Güney Horasan Valisi, İran devlet televizyonuyla yaptığı görüşmede, Tebes ilçesindeki Madencu Kömür Ocağı'nda yaşanan trajediye ilişkin son bilgileri aktardı. Valinin ifadesine göre, "Madencu Kömür Ocağı'ndaki ölü sayısı 38'e yükseldi. Mahsur kalan 14 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor" dedi.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Yetkililer, madendeki metan gazının arama ve kurtarma faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirtti. Önceki gün yapılan açıklamada ölü sayısının 34 olduğu bildirilmişti.

Güney Horasan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Muhammed Ali Ahundi, bu konudaki son durumu değerlendirerek, "Arama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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