İran'da Mahsa Emini'yi Anma Eylemleri

Mahsa Emini'nin ölümünün ikinci yılında, Sakkız'da esnaf kepenk kapattı ve güvenlik önlemleri arttı.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 11:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 11:28
İran'da Mahsa Emini'yi Anma Eylemleri

İran'da Emini'nin Ölüm Yıldönümü Anıldı

İran'da zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle polis nezaretinde hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ölümünün ikinci yılı dolayısıyla memleketi Sakkız ve çevre bölgelerde esnaf kepenk kapattı.

Sosyal Medyada Tepkiler Yükseldi

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, kepenk kapatma çağrılarına uyum gösteren esnafın Sakkız başta olmak üzere çevre şehirlerde iş yerlerini kapattığı görülüyor.

Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, güvenlik güçleri muhtemel gösterilerin önünü almak amacıyla Sakkız'da ve çevresinde hazır bulunuyor. Bu kapsamda, Emini'nin mezarına ulaşan yollar da kısıtlandı.

Geçen yıl Emini'nin mezarına ulaşmak isteyen bazı bireyler, kısıtlamaları aşmak için Sakkız'ın merkezinden geçen nehre girmişti. Bu yıl ise benzer olayların yaşanmaması için, güvenlik güçleri, baraj suyunu serbest bırakarak nehrin derinleşmesine neden oldu.

Emini'nin Ölümü ve Protestolar

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de zorunlu başörtüsü kurallarına uymadığı için gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini, 16 Eylül 2022'de hastanede hayatını kaybetmişti. Emini'nin vefatının ardından Sakkız'da patlak veren protestolar, ülke genelinde geniş gösterilere dönüşmüştü.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan açıklamalara göre, gösteriler sırasında 537 kişi hayatını kaybetmiş ve binlerce kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca İran medyasında yer alan bilgilere göre, bu dönemde yaklaşık 70 güvenlik görevlisi de can vermiştir.

İran yönetimi, gösteri esnasında ülkede huzursuzluk yaratmaya çalışmakla suçladığı silahlı gruplar arasında Komele, IKDP, PAK ile PKK'nın İran kolu PJAK'ı saymıştır.

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