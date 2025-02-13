İran'da Muhalif Liderlerin Serbest Bırakılması İçin Protesto, Gözaltılar Gerçekleşti

İran'da Protesto Gösterileri ve Gözaltılar

İran'da yaklaşık 15 yıldır ev hapsinde tutulan "Yeşil Hareketinin" liderleri Mir Hüseyin Musevi, eşi Zehra Rahneverd ve Mehdi Kerrubi'nin serbest bırakılması için yapılan protestolarda bazı aktivistler gözaltına alındı.

Tahran'da, İran-Irak Savaşı gazilerinin de bulunduğu bir grup aktivist, muhalif liderlerin ev hapsinin kaldırılması talebiyle Tahran Üniversitesi çevresinde toplandı. Yeşil Hareketine yakın Kaleme Telegram kanalında verilen bilgiler doğrultusunda, protesto çağrısında bulunan bazı aktivistlerin gözaltına alındığı aktarıldı.

Sosyal medyada yapılan açıklamalara göre, gözaltına alınanların sayısının fazla olduğu, ancak kesin rakamların bilinmediği bildirildi. Çok sayıda kişi, güvenlik güçleri tarafından araçlarla bilinmeyen yerlere götürüldü.

Reform Cephesi'nden Tepki

Gözaltılara ilişkin tepkiler de gecikmedi. Reform Cephesi Başkanı Azer Mensuri, X hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, “Bazı kişiler, istedikleri her yerde, izin almadan serbestçe toplantı ve gösteriler düzenleyip, cumhurbaşkanı aleyhine sloganlar atarken kesin dokunulmazlığa sahip oluyorlar. Ancak, ülkenin gazilerinden oluşan bir grup barışçıl bir toplantı istediğinde neden gözaltına alınıyor?” ifadelerini kullandı. Mensuri, muhalif liderlerin ev hapsinin sona ermesi ve gözaltına alınanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Hatırlanacağı üzere, 12 Haziran 2009 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası, muhalefet liderleri Mehdi Kerrubi ve Mir Hüseyin Musevi ile eşi Zehra Rahneverd, seçim sonuçlarına itiraz ettikleri gerekçesiyle ev hapsine alınmışlardı. Ülkedeki reformcu kesim, bu kişilerin 2011'den bu yana herhangi bir yargılama yapılmaksızın ev hapsinde tutulmalarının hukuka aykırı olduğunu vurguluyor.