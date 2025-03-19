İran'da Nevruz Öncesi Korkutan Trafik Kazaları: 87 Kişi Hayatını Kaybetti

Nevruz Bayramı öncesi İran'da yaşanan trafik kazalarında 87 kişi hayatını kaybetti. Yorgunluk ve dikkatsizlik başlıca nedenler arasında.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 18:17
İran'da Nevruz Öncesi Korkutan Trafik Kazaları: 87 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da Nevruz Bayramı Öncesi Trafik Kazaları Artıyor

Nevruz Bayramı öncesi şehirler arası yollarda artan hareketlilik, İran'da trajik sonuçlara yol açtı. Son dört gün içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 87 kişi hayatını kaybetti, ve 3 bin 75 kişi yaralandı.

Trafik Kazalarının Nedenleri

İran’ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Polisi Trafik Daire Başkanı Ahmed Keremiesed, bu kazaların büyük çoğunluğunun yorgunluk, dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Sürücülere, trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Nevruz Bayramı ve Trafik Yoğunluğu

İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvimine göre 21 Mart yılın ilk günü olarak kabul edilir. Bu nedenle, Nevruz Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 günlük resmi tatil, halkın büyük bir kısmının yaklaşık 2 haftalık bir tatile çıkmasına neden oluyor. Aile ziyaretleri ve gezilerin yaygın olduğu bu dönemlerde, şehirler arası yollardaki yoğunluk, trafik kazalarının sayısında belirgin bir artış yaratıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
2
Guterres, Gazze'deki BM Tesisine Yapılan Saldırıyı Kınadı ve Soruşturma Talep Etti
3
Bakan Göktaş, Kilis'te Ramazan Mesajı Verdi
4
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Görüştü
5
Çanakkale'de 39 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
6
Nevşehir'de Zincirleme Trafik Kazasında 3 Yaralı
7
Niğde'de Silahlı Yaralama Olayında 4 Şüpheli Tutuklandı

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL