İran'da Nevruz Öncesi Korkutan Trafik Kazaları: 87 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'da Nevruz Bayramı Öncesi Trafik Kazaları Artıyor

Nevruz Bayramı öncesi şehirler arası yollarda artan hareketlilik, İran'da trajik sonuçlara yol açtı. Son dört gün içerisinde meydana gelen trafik kazalarında 87 kişi hayatını kaybetti, ve 3 bin 75 kişi yaralandı.

Trafik Kazalarının Nedenleri

İran’ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan İran Polisi Trafik Daire Başkanı Ahmed Keremiesed, bu kazaların büyük çoğunluğunun yorgunluk, dikkatsizlik ve hatalı sollama gibi nedenlerden kaynaklandığını belirtti. Sürücülere, trafik kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Nevruz Bayramı ve Trafik Yoğunluğu

İran'da kullanılan Hicri Şemsi takvimine göre 21 Mart yılın ilk günü olarak kabul edilir. Bu nedenle, Nevruz Bayramı dolayısıyla uygulanan 4 günlük resmi tatil, halkın büyük bir kısmının yaklaşık 2 haftalık bir tatile çıkmasına neden oluyor. Aile ziyaretleri ve gezilerin yaygın olduğu bu dönemlerde, şehirler arası yollardaki yoğunluk, trafik kazalarının sayısında belirgin bir artış yaratıyor.