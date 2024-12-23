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İran'da Otobüs ile Yakıt Tankerinin Çarpışması: 9 Ölü

İran'da yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpıştığı kazada 9 kişi yaşamını yitirdi. 13 yaralı var.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 13:17
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 13:17
İran'da Otobüs ile Yakıt Tankerinin Çarpışması: 9 Ölü

İran'da Feci Kaza: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde trajik bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü ile bir yakıt tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Tesnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Sistan-Beluçistan Kızılay Müdürü Muhammed Mehdi Seccadi, kazanın detaylarını paylaştı. Seccadi, "Zahidan'a bağlı Sefid Abad oto yolunun 10'uncu kilometresinde, yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi olay yerinde öldü, 13 kişi de yaralandı." şeklinde konuştu.

İranlı yetkililer, olay sonrası kurtarma ekiplerinin ve ambulans araçlarının derhal olay yerine sevk edildiğini duyurdu.

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