İran'da Otobüs ile Yakıt Tankerinin Çarpışması: 9 Ölü

İran'da Feci Kaza: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde trajik bir kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü ile bir yakıt tankerinin çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi.

Tesnim Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Sistan-Beluçistan Kızılay Müdürü Muhammed Mehdi Seccadi, kazanın detaylarını paylaştı. Seccadi, "Zahidan'a bağlı Sefid Abad oto yolunun 10'uncu kilometresinde, yolcu otobüsüyle yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi olay yerinde öldü, 13 kişi de yaralandı." şeklinde konuştu.

İranlı yetkililer, olay sonrası kurtarma ekiplerinin ve ambulans araçlarının derhal olay yerine sevk edildiğini duyurdu.