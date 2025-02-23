İran'da Soğuk Hava Nedeniyle Okullar ve Kamu Kurumları Tatil Edildi

İran'da soğuk hava koşulları ve enerji tasarrufu amacıyla birçok eyalette okullar ve kamu kurumları tatil edildi.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 18:12
İran'da Soğuk Hava Nedeniyle Okullar ve Kamu Kurumları Tatil Edildi

Okullar ve Kamu Kurumları Tatil Edildi

İran'ın birçok eyaletinde, soğuk hava ve enerji tasarrufu amacıyla okullar ve devlet kurumları pazartesi günü tatil edilmiştir.

İran medyasında yer alan haberlere göre, Doğu Azerbaycan, Kazvin, Kum, Kirmanşah, Kürdistan, Elburz, Zencan, Hemedan, Erdebil, Gilan, Mazenderan, İlam, Rezevi Horasan ve Fars eyaletlerinde, üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları yarın tatil ilan edilmiştir.

Alınan bu karar, soğuk hava koşullarının enerji tüketiminde kaydedilen artışı düşürmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Buna göre, derslerin uzaktan eğitimle yapılacağı bildirilmiştir.

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