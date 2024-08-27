İran'da Sünni Kökenli İlk Cumhurbaşkanı Yardımcısı Atandı

Hüseyinzade, İran'da Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oldu

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, reformist milletvekili Abdülkerim Hüseyinzade'yi Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadı. Bu atama, devrim sonrası kabinedeki en üst düzey Sünni temsilci olarak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Hüseyinzade'nin Atanmasının Ardından Gelen Tepkiler

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kararını kutlayan bazı milletvekilleri, Hüseyinzade'nin kırsal bölgelerdeki yaşam koşullarını iyileştirme noktasında kalıcı bir rol üstleneceğini vurguladılar. Piranşehr Milletvekili Kemal Hüseyinpur, "Bu atama kırsal kalkınma için yeni bir nefes oldu" derken, Bender Abbas Milletvekili Ahmed Muradi de bu gelişmeyi, "ulusal birlik ve kalkınma stratejisi yönünde atılan bir adım" olarak değerlendirdi.

Pezeşkiyan Eleştirilerini Yanıtladı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, seçim kampanyalarında Sünni toplumu dışlamadığına dair söz vermişti. Ancak, önceki kabinesindeki Sünni bir isme yer vermemesi eleştirileri artırmıştı. Milletvekili Muhammed Kesim Osmani, bu durumu ülke tarihindeki bir eksiklik olarak değerlendirdi.

Eski Dışişleri Bakanı Zarif Görevine Devam Etti

Öne çıkan bir dönem istifa ettiği söylenen eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, görevine devam edeceğini duyurdu. Zarif, Batı ile ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki pozisyonunu sürdürmekte kararlı.

Hüseyinzade'nin Biyografisi

Abdülkerim Hüseyinzade, 1980 yılında İran'ın Batı Azerbaycan eyaletindeki Nekde kentinde Kürt bir ailede dünyaya geldi. İran'da önde gelen Sünni siyasetçilerden biri olan Hüseyinzade, kültürel ve etnik meseleler üzerine çalışmalar yapmış ve kadın hakları ile ilgili konularda sosyal medya aracılığıyla sesini duyurmuştur.

Hüseyinzade'nin Sünni bir kimliğe sahip olarak kabineye katılması, İran’daki mezhepsel çeşitliliği yansıtması açısından dikkat çekici bir durum ortaya koyuyor.